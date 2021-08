Loïs Openda, de Club-huurling bij Vitesse die Anderlecht schrik aanjaagt: “Sneller dan Doku? Dat zou best kunnen”

Loïs Openda (21) kon bij geen betere club belanden: Vitesse. What’s in a name? De huurling van Club Brugge is de snelste van het pak en scoorde vorig seizoen 13 keer in Nederland. Afgelopen donderdag, bij de 3-3 op Anderlecht, was Openda nog Europees geschorst, maar morgen kan de Vitesse-spits paars-wit eigenhandig uit de Conference League kegelen. “Wij zijn lichtjes in het voordeel.”

Jürgen Geril