Twee Fransmannen opgepakt na beklimming van standbeeld Christus de Verlosser in Rio

Twee jonge Fransmannen zijn opgepakt nadat ze in Rio de Janeiro de zonsopgang bekeken hadden vanop het grote standbeeld van Christus de Verlosser. Dat heeft het Franse persagentschap AFP dinsdag vernomen uit bronnen bij het consulaat.

Clément Dumais en Paul Roux waren zondagavond na sluiting achtergebleven op de site van het 38 meter hoge standbeeld in de Braziliaanse grootstad. Ze drongen binnen in het standbeeld en wisten via een luik op een van de armen van het beeld te geraken, om vandaar van de zonsopgang en het zicht op de stad te genieten.

De twee jongemannen, afkomstig uit de regio Parijs, werden maandag opgepakt en vrijgelaten na betaling van een borgsom van 10.000 real (zowat 1.600 euro). Ze moeten nog voor een rechter verschijnen.

Sociale media

Het tweetal, geboren in de jaren 1990, is niet aan zijn proefstuk toe. Zo beklommen ze eerder ook al bekende gebouwen in Dubai, New York en Parijs. Daarvan postten ze nadien foto’s en video’s op sociale netwerken, waar ze honderdduizenden volgers hebben.

Het standbeeld van Christus de Verlosser, op de top van de berg Corcovado, is de drukst bezochte toeristische bezienswaardigheid van Rio de Janeiro, met jaarlijks zowat twee miljoen bezoekers.