Zeker 13 mensen komen om door zware regenval in Venezuela

Minstens dertien mensen zijn om het leven gekomen door zware regenval in het westen van Venezuela.

“We kunnen spreken van elf doden door zware stortregens in de stad Tovar en van twee kinderen die omkwamen in de gemeente Pinto Salina in Santa Cruz de Mora”, aldus de gouverneur van de staat Merida, Ramon Guevara, dinsdag.

Op videobeelden die verspreid werden via sociale media is te zien hoe voertuigen meegesleurd worden door de watermassa.

In het Andesgebied in het westen en zuidwesten van Venezuela komen vaker zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen voor.