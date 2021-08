Bewoner levenloos aangetroffen na woningbrand in Sint-Katelijne-Waver

In de woning in de Valkstraat trof de brandweer het levenloze lichaam van de bewoner aan. Foto: Sven Van Haezendonck

Sint-Katelijne-Waver - Buren hebben woensdagochtend alarm geslagen voor een woningbrand met mogelijke slachtoffers in de Valkstraat in Sint-Katelijne-Waver. Even later trof de brandweer een bewoner levenloos aan. Een mug-team probeerde de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Zijn vriendin was op haar werk.

Lawaai haalde buren van de getroffen bewoners afgelopen nacht uit hun slaap. “Wij konden het eerst niet goed thuisbrengen. Het leek alsof er iets werd verhuisd”, zegt de buurman. Verontrust ging hij beneden een kijkje nemen. “We zijn zelf aan het verbouwen en hadden net onze achterbouw afgebroken. Eens beneden rook ik iets”, legt hij uit.

De buurman ging verder op zoek. “Ik liep naar de tuin en klom op een ladder die er nog stond door onze werken. Toen zag ik bij de buren een gloed van brand. Ik riep mijn echtgenote om de brandweer te verwittigen”, zegt de man. Hij liep naar de voorzijde van de woning en probeerde zijn buren met geroep en geklop te wekken, maar er kwam geen reactie. Aan de zijkant van het brandende huis was een rolluik gesmolten en waren vlammen te zien.

Sirene om te wekken

Een ambulance was als eerste ter plaatse. Het medisch personeel zette de sirene aan, in de hoop gehoor te krijgen. Zonder succes. Kort daarna arriveerde de post Mechelen van de brandweerzone Rivierenland. “Wij hadden de melding gekregen van een woningbrand en dat er mogelijk twee mensen aanwezig waren”, zegt kapitein Peter Verelst.

De brand woedde op de benedenverdieping van het huis. Foto: Sven Van Haezendonck

Vanuit de kazerne aan de Nekkerhal waren twee autopompen naar de brand gestuurd. ”Bij aankomst zagen we het vuur in de woonkamer. Een eerste ploeg ging de woning binnen langs achter Een tweede team brak de voordeur open en drong via de voorzijde naar binnen om boven op zoek te gaan naar slachtoffers”, legt de brandweerofficier uit.

Onderzoek parket

Het vuur zelf was vrij snel onder controle. In de woonkamer trof de brandweer tijdens het blussen het levenloze lichaam aan van een bewoner. Brandweermannen brachten het slachtoffer naar buiten. Een mug-team van het AZ Sint-Maarten uit Mechelen probeerde de bewoner nog te reanimeren, maar tevergeefs. De vriendin van het slachtoffer was op het moment van de brand aan het werk. Politiemensen van de zone Bodukap vangen haar op.

Het huis zelf is onbewoonbaar. “Op de benedenverdieping is er veel brandschade, op de bovenverdieping rookschade”, zegt kapitein Verelst. Het Antwerpse parket voert een onderzoek om de omstandigheden van de brand en het overlijden van het slachtoffer uit te klaren. Zowel het labo van de federale gerechtelijke politie als de wetsdokter zakten woensdagochtend af naar de plaats van de woningbrand in de Valkstraat.