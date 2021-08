België loodste 250 mensen in het grootste geheim luchthaven van Kaboel binnen met doodgewone tourbussen

“We wachten hier op de afgesproken locatie bij de bussen, zelfs de chauffeurs weten niet wat de volgende instructie is”, klinkt het in een getuigenis bij VRT. Zo geheim was de operatie. België slaagde erin om in de nacht van maandag op dinsdag 250 mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel naar de luchthaven te brengen, en dat met vijf doodgewone tourbussen.

Door de grote massa wanhopige mensen die aan de toegangspoorten van de luchthaven staan te wachten, zit er vaak niets anders op dan mensen elders te gaan oppikken. Zeker voor wie geen Belgisch of ander Europees paspoort heeft, is het vaak moeilijk de luchthaven binnen te raken. Belgische militairen waren niet aanwezig bij de geheime operatie, de Nederlanders stuurden wél soldaten de stad in om landgenoten in de luchthaven te krijgen.

Onderhandelen

En de tijd dringt. “Tegen 31 augustus moeten ze hun troepen en hun burgers evacueren”, klonk het gisteren op een persconferentie van de taliban. “Later zullen we niet tolereren. En ze moeten geen Afghanen meenemen, daar houden we niet van.”

Maar het zal moeilijk – zo niet onmogelijk – worden om iedereen tegen die tijd geëvacueerd te krijgen, zeggen verschillende landen. Frankrijk zegt al op donderdag te zullen stoppen als de deadline blijft, premier Alexander De Croo (Open VLD) plakt er nog geen datum op. “Het hangt er ten eerste van af hoeveel mensen nog het recht hebben om teruggebracht te worden, en ten tweede hoelang we het nog veilig kunnen doen. We volgen het van uur tot uur.”

Om de deadline toch nog te verlengen, onderhandelde de topman van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA al persoonlijk met de leider van de taliban. De leiders van de G7, een groep van zeven rijke industrielanden, spraken alvast af de druk op de taliban nog verder te verhogen. “We hebben enkele zeer duidelijke verwachtingen en eisen, als ze tenminste constructieve interactie willen – financieel dan wel op vlak van voedselveiligheid”, was de niet mis te verstane boodschap van de Canadese premier Justin Trudeau. “Toegang tot de luchthaven in de komende weken is uiterst belangrijk.”

Ook de Britten vragen dat de luchthaven van Kaboel blijft functioneren.