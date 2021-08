Jan Vertonghen uitgefloten door PSV-publiek tijden Champions League-voorronde: “Dat kon ik verwachten”

Jan Vertonghen slaagde er dinsdag in om zich met Benfica te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Slachtoffer van dienst PSV werd in eigen huis op 0-0 gehouden en kon zo de nederlaag uit de heenmatch (2-1) niet meer uitwissen. Bij de Nederlanders was Jan Vertonghen tijdens de match Kop van Jut: hij werd als ex-speler van rivaal Ajax op de korrel genomen.

Vertonghen bleef zelf heel nuchter onder het boegeroep van de PSV-fans. “‘Ik heb hier al een paar pittige wedstrijden meegemaakt, dus ik kon het verwachten dat ik uitgefloten zou worden. Ik denk dat zij uiteindelijk ook meer bezig waren met de wedstrijd”, vertelde de Rode Duivel bij RTL 7. Vertonghen viel in de tweede helft in bij Benfica.

Vertonghen trok in 2003 op 16-jarige leeftijd naar Ajax. Hij speelde er enkele seizoenen in de jeugdreeksen en brak daarna helemaal door in het A-elftal. De Rode Duivel zou bij Ajax blijven tot 2012, toen hij koos voor een avontuur bij Tottenham Hotspur. Vorig jaar verliet hij The Spurs na acht seizoenen voor Benfica.