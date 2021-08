Baby vanop iconische Nirvana-hoes dient klacht in voor seksuele uitbuiting en eist forse schadevergoeding

De baby die prijkt op de iconische hoes van Nirvana-succesplaat Nevermind dient een klacht in tegen de band voor “seksuele uitbuiting van kinderen”. Dat meldt showbizzsite TMZ.

Dertig jaar na Nevermind, de succesplaat van Nirvana met een blote baby in het water op de hoes, heeft Spencer Elden van zich laten horen. De Amerikaan beweert dat hij het kind is dat poedelnaakt zwemt. Maar hij heeft daar nooit toestemming voor gegeven omdat hij pas vier maanden oud was, staat te lezen in een klacht die hij ingediend heeft bij een rechtbank in de VS. Ook zijn ouders zouden nooit toestemming gegeven hebben.

Elden klaagt de nog levende groepsleden en de nabestaanden van Kurt Cobain aan voor “seksuele uitbuiting van kinderen”. Hij heeft het in de aanklacht zelfs over kinderporno, en zegt dat poedelnaakt op de hoes staan hem al zijn hele leven schade toebrengt.

Wat Elden vraagt voor die schade? Van elk van de nog levende groepsleden en de nabestaanden van Cobain elk 150.000 dollar. Reactie vanuit het Nirvana-kamp kwam er nog niet.