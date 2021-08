Zoo-bezoekster die haar geliefde chimpansee niet meer mag zien, is wereldnieuws

Antwerpen - De tranen van Adie Timmermans omdat ze haar geliefde vriend Chita de chimpansee niet meer mocht zien, beroerden niet alleen België. Het verhaal van Adie duikt wereldwijd op in de media. In Engeland en zelfs in Vietnam kennen ze Adie nu. Ook het Indonesische dagblad PikiranRakyat schreef over de “speciale relatie” die de dame heeft met het dier.

Wie gaat zoeken via Google komt 19 buitenlandse krantenartikels tegen over de Antwerpse Adie Timmermans. Vorige week kreeg zij een contactverbod opgelegd door de Zoo van Antwerpen met chimpansee Chita. Haar directe contact met de mensaap zou de dynamiek van de apengroep verstoren, aldus de Zoo. Het nieuws reikt tot in Nederland, Engeland, Polen, Zwitserland, Indonesië, Vietnam en Chili.

In tranen vertelde Adie op ATV dat ze met een contactbeperking kon leven, maar niet met een verbod. “Ik heb een verhouding met een aap. Dat beest houdt echt van mij en ik van hem.” Het intense verdriet van Adie en haar verhouding boeien ook de buitenlandse media. Zelfs de Daily Mail, een van de grootste nieuwssites wereldwijd, brengt het verhaal. Daarbij voegde de site screenshots toe van ATV-video waar ze uitbeeld hoe ze Chita kusjes geeft. De Daily Mail deelt de video zonder ondertiteling dus of de Engelsen Adie kunnen verstaan is de vraag. Ook de Sun deelt de video zonder ondertitels met verschillende foto’s van de dame met de aap.

