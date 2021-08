Belgische vlucht met 198 uit Kaboel geëvacueerde personen aangekomen in Melsbroek

Een Airbus A330 MRTT van Defensie is woensdagochtend om 8.44 uur aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Aan boord zaten 198 geëvacueerde Afghaanse Belgen en mensen met een link met ons land. Of het gaat om de personen die dinsdag met bussen vanuit Kaboel naar de luchthaven zijn gebracht, is niet duidelijk.