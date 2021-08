85-jarige vrouw vermoord in rusthuis: “Verpleger trof haar levenloos aan”

Anderlecht - De politiezone Brussel-Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) werd maandagochtend opgeroepen voor een moord in een rusthuis aan de Bergensesteenweg in Anderlecht. Dat bevestigt het Brusselse parket. Het gaat om een 85-jarige vrouw die in het rusthuis verblijft en dood werd aangetroffen.

“We hebben meteen een onderzoeksrechter gevorderd en ook het labo en de wetsdokter zijn ter plaatse afgestapt”, zegt Willemien Baert van het parket. “Meerdere onderzoeksdaden zijn lopende. Zo zal er onder andere nog een autopsie worden uitgevoerd. In het belang van het onderzoek kunnen we geen verdere informatie geven.” Het is dus nog niet duidelijk hoe de vrouw precies om het leven kwam.

Geen details

Volgens Gerda Hanssens van het woonzorgcentrum Clos Bizet is er nog absolute onduidelijkheid waarom er een moordonderzoek werd geopend. “Het was onze nachtverpleger die de vrouw levenloos aantrof in de kamer en meteen de hulpdiensten verwittigde”, zegt Hanssens.

“De politie geeft voorlopig echter geen details vrij, ook niet aan ons.” De dame in kwestie verbleef nog niet lang in het woonzorgcentrum.