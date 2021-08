Aanpassing verkeerslichten op kruispunt waar zusjes stierven gebeurde niet op vraag van ziekenhuis

Antwerpen - De aanpassing aan de lichtenregeling op het kruispunt waar dinsdagochtend twee zusjes van 1,5 en 9 stierven na een aanrijding door een vrachtwagen, gebeurde niet op vraag van het Sint-Vincentiusziekenhuis. Dat meldt Radio 1.

Dinsdagochtend staken de twee zusjes over op het zebrapad van de Lange Leemstraat ter hoogte van de Sint-Vincentiusstraat, waar het gelijknamige ziekenhuis gevestigd is. Een vrachtwagen die uit de SInt-Vincentiusstraat kwam en linksaf wilde draaien in de Lange Leemstraat, reed de meisjes aan. Zowel de meisjes als de vrachtwagen hadden groen licht. De meisjes overleden ter plaatse en werden gisteren nog begraven in Nederland.

De lichtenregeling op het bewuste kruispunt was eerder aangepast zodat het conflictvrij werd, maar die beslissing werd onlangs teruggedraaid. Volgens mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) gebeurde dat omdat “de oorspronkelijke lichtenregeling omwille van het uitrijden van de hulpdiensten van het Sint Vincentius-ziekenhuis de beste optie was”.

LEES OOK. Joodse zusjes die stierven bij ongeval met vrachtwagen al begraven: “Hoe kunnen twee onschuldige zielen ons zo ontnomen worden”

Volgens het kabinet van Kennis zou een conflictvrije regeling voor langere wachttijden zorgen en dat was niet wenselijk door het ziekenhuis in de buurt. Daarom kregen voertuigen die uit de Sint-Vincentiusstraat de Lange Leemstraat insloegen, opnieuw groen licht te zien op hetzelfde moment als de voetgangers op het zebrapad. Wel werd een apart waarschuwingslicht geïnstalleerd.

Die aanpassing kwam er zeker niet op vraag van het Sint-Vincentiusziekenhuis, meldt Radio 1 nu. Meer nog, de ambulances hebben andere uitwijkmogelijkheden en zijn niet geblokkeerd als ze niet door kunnen op dat kruispunt.