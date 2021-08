Grote groep inspecteurs valt binnen bij chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht

Zwijndrecht - Inspecteurs van de milieu-inspectie, de VMM, het Agentschap Zorg en Gezondheid en OVAM zijn woensdag binnengevallen bij chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. Dat meldt VTM. Hun taak is controleren of het waar is wat 3M dinsdag verkondigd heeft op de hoorzitting rond de PFOS- en andere vervuiling.

De inval gebeurde rond iets voor 10u. Inspecteurs van de milieu-inspectie, maar ook om experten van OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij), VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en het Agentschap Zorg en Gezondheid kwamen samen op de site van 3M in Zwijndrecht. Dat milieu-inspectie versterking krijgt van zoveel expertise is behoorlijk uitzonderlijk.

De inspecteurs zullen documenten opvragen om te controleren of 3M gisteren tijdens de hoorzitting de waarheid sprak. Het chemiebedrijf zou er veel moeite gedaan hebben om de lozing van toxische stoffen, en dan vooral FBSA, te minimaliseren. Ook de leidingen en de waterzuiveringsinstallatie zullen gecontroleerd worden.

FBSA

Dinsdag raakte bekend dat 3M de chemische stof FBSA, dat net als die andere veelbesproken stof PFOS tot de PFAS-familie behoort, in de Schelde loost. Tot voor kort wist de omgevingsinspectie niet dat 3M de stof FBSA produceerde. Dat raakte pas bekend nadat het Agentschap Zorg en Gezondheid aan 3M had gevraagd welke stoffen het produceert, naar aanleiding van een bloedonderzoek om PFOS-waarden bij buurtbewoners in Zwijndrecht vast te stellen.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO zegt dat het woensdag of donderdag met de metingen van FBSA van start gaat. De resultaten worden in de komende weken verwacht. Het departement Omgeving gaat ook een externe expert aanstellen die moet nagaan of FBSA schadelijk is voor mens en milieu.

In een hoorzitting dinsdagnamiddag moest 3M aan de Omgevingsinspectie meer toelichting geven over de stoffen die het in Zwijndrecht produceert. Het is nog niet duidelijk of 3M een boete krijgt voor het niet melden van de productie van FBSA. De dienst Omgeving zit vermoedelijk vandaag samen met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om te bekijken of er maatregelen tegen het bedrijf worden genomen.