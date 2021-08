Nederlandse politie moet ingrijpen bij protest aan opvanglocatie voor Afghanen

De Nederlandse politie heeft dinsdagavond moeten ingrijpen bij protesten aan een pas geopende opvanglocatie voor mensen die geëvacueerd werden uit Afghanistan. Dat meldt het Nederlandse persagentschap ANP.

In eerste instantie waren ongeveer 250 mensen naar de opvanglocatie bij de legerplaats Harskamp in het Nederlandse Ede gekomen. Dat protest verliep aan het begin van de avond rustig, aldus een politiewoordvoerder. De politie was al de hele avond ter plekke aanwezig. Volgens Omroep Gelderland werden leuzen gescandeerd als “eigen volk eerst” en “Harskamp is van ons”.

Rond 21.30 uur werd het onrustiger en gaven de toen nog ongeveer 60 jongeren geen gehoor aan herhaalde oproepen weg te gaan. Er ging een stapel autobanden in brand en er werd harde muziek gedraaid, aldus de woordvoerder. De politie heeft ze daarop uit het gebied weggejaagd en naar het dorp geleid. Het was in de omgeving even na 23.00 uur rustig, maar de politie staat er nog wel.

De noodopvanglocatie in Ede is dinsdag in gebruik genomen. Er zijn achthonderd bedden voor mensen uit Afghanistan, waar sinds ruim een week de taliban aan de macht zijn.