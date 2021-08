Ticketverkoop Antwerp-Omonia stopgezet, tribune 4 toch niet op volle capaciteit

Antwerp FC zal de thuismatch tegen Omonia Nicosia donderdag dan toch niet in een volle Bosuil kunnen afwerken. Op de nieuwe tribune 4, die normaal volledig open zou gaan, mogen slechts 2.000 supporters plaatsnemen. De ticketverkoop met voorrang voor abonnees wordt direct stopgezet, een vrije ticketverkoop zal er niet meer komen.

De club schuift de schuld door. “Vermits het comité van Binnenlandse Zaken niet vroeger dan 2 september bijeen komt en pas dan definitieve toestemming kan verlenen aangaande de capaciteit van Tribune 4 en de nodige attesten, kunnen we de vrije ticketverkoop voor de wedstrijd van donderdag helaas niet opstarten. Bovendien moeten we de huidige verkoop aan abonnees die voorrang hadden om tickets aan te kopen stopzetten.”

Daardoor mogen slechts 2.000 supporters plaatsnemen. Een deel van de mensen die al een ticket voor tribune 4 kochten, moeten verhuizen naar tribune 1 of 3. Zij worden later vandaag op de hoogte gebracht met een nieuw e-ticket. Groepen zullen wel zeker samen blijven.

“De club beseft dat dit geen ideaal scenario is en betreurt de manier van communicatie van de afgelopen week. Antwerp had op een bomvolle Bosuil gerekend, maar daar is buiten onze wil anders over beslist”, klinkt het nog op de clubwebsite.

Vorige week verloor Antwerp verrassend met 4-2 in Cyprus. Donderdag moet het dus met twee of liefst meer goals verschil winnen om de groepsfase van de Europa League nog te halen. Lukt dat niet, dan komt de Great Old terecht in de groepsfase van de Conference League.