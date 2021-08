Groen eist ontslag van Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) na dodelijk ongeval met twee zusjes

Antwerpen - Groen, de grootste Antwerpse oppositiepartij Groen, eist het ontslag van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). Groen-fractieleider Imade Annouri vindt het niet kunnen dat de schepen verwijst naar het Sint-Vincentiusziekenhuis voor het terugdraaien van de conflictvrije lichtenregeling, terwijl het ziekenhuis ontkent dat het daar iets mee te maken heeft.

Groen verhoogt de druk op schepen Kennis naar aanleiding van het dramatisch verkeersongeval in de Lange Leemstraat waarbij twee kinderen omkwamen. Op het kruispunt werd tussen april en juli dit jaar een conflictvrije lichtenregeling uitgeprobeerd. De stad draaide de regeling terug.

“Er werd vastgesteld dat de oorspronkelijke lichtenregeling omwille van het uitrijden van de hulpdiensten van het Sint-Vincentiusziekenhuis de beste optie was”, zei het kabinet.

Kruispunt was tijdlang conflictvrij

Volgens het kabinet van Kennis zou een conflictvrije regeling voor langere wachttijden zorgen en dat was niet wenselijk door het ziekenhuis in de buurt. Daarom kregen voertuigen die uit de Sint-Vincentiusstraat de Lange Leemstraat insloegen, opnieuw groen licht te zien op hetzelfde moment als de voetgangers op het zebrapad. Wel werd een apart waarschuwingslicht geïnstalleerd.

Het Sint-Vincentiusziekenhuis zegt niet betrokken te zijn geweest in die beslissing. Meer nog, de ambulances hebben andere uitwijkmogelijkheden en zijn niet geblokkeerd als ze niet door kunnen op dat kruispunt.

Imade Annouri (Groen).

“De beslissing rond het terugdraaien van de conflictvrije regeling is een politieke beslissing”, zegt Annouri. “In plaats van zijn medeleven te betuigen, vertelt de schepen zaken die niet waar zijn. Hij geeft aan dat de beslissing is genomen voor de ambulances van het ziekenhuis. Hij gebruikt het ziekenhuis dus. Alleen weet Sint-Vincentius van niets. Hij kan volgens ons dan ook niet langer functioneren en hoort ontslag te nemen.”

Antwerps schepen Koen Kennis reageert deze namiddag om 15.30u in een persconferentie.