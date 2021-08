Ongelooflijk beeld: everzwijn na aanrijding vast in bumper van auto

Zonhoven - Opvallende Facebookpost van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek: een everzwijn was na een aanrijding vast komen te zitten in de bumper van een auto.

“Vanmorgen moesten we uitrijden voor een aangereden everzwijn in de (Limburgse, nvdr) gemeente Zonhoven”, staat te lezen op de Facebookpagina van het Natuurhulpcentrum. “Het jong zwijn zat door de zware klap helemaal vast in de bumper, maar leefde nog wel. Het dier had inwendige bloedingen en een gebroken poot, en moest na het bevrijden wel geëuthanaseerd worden in het Natuurhulpcentrum.”