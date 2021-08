Doublure van Thibaut Courtois bij Real Madrid test positief op coronavirus

Andriy Lunin heeft positief getest op corona. De doublure van Thibaut Courtois bij Real Madrid zal daardoor even buiten strijd zijn. De Oekraïense keeper is niet de eerste speler van De Koninklijke die de laatste tijd met corona te kampen krijgt: recent testten ook Karim Benzema, David Alaba en Toni Kroos positief.

De 22-jarige Lunin is sinds 2018 in dienst bij Real Madrid. Hij speelde nog maar één officiële wedstrijd in het Madrileense shirt en heeft er al uitleenbeurten aan CD Leganes, Real Valladolid en Real Oviedo opzitten.