Belgische wandelaar vermist in Franse Alpen

Een Belgische wandelaar is vermist geraakt in de Franse Alpen. Een opsporingsbericht is verspreid om hem terug te vinden.

De vermiste Belg heet Wouter. Er werd niets meer van hem vernomen sinds hij een bergwandeling maakte tussen Isola en Barcelonette. De hulporganisatie in de bergen verspreidde daarom een opsporingsbericht.

“Wouter is tussen 1,70 en 1,75 meter groot en draagt een bril. Hij heeft bruine haren die grijs aan het worden. Tatoeages heeft hij niet. Zijn ogen zijn blauw/grijs. Hij is in goede fysieke en mentalegezondheid en is een ervaren bergwandelaar.”