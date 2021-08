Anderlecht geeft dit weekend gratis toegang voor de wedstrijd van RSCA Women

Aanstaande zaterdag om 14u speelt de uittredende kampioen Anderlecht haar eerste wedstrijd in de Women Super League. Voor deze wedstrijd tegen Charleroi nodigt Anderlecht al haar supporters uit om gratis naar de wedstrijd in het Lotto Park te komen kijken. Met dit initiatief hoopt Anderlecht het vrouwenvoetbal meer in de kijker te zetten.