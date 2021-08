Atletico Madrid versterkt aanval met olympisch kampioen Matheus Cunha

Spaans landskampioen Atletico Madrid neemt de Braziliaanse aanvaller Matheus Cunha over van Hertha Berlijn. Hij ondertekende in de hoofdstad een contract tot 2026, zo bevestigt de club woensdag.

Atletico betaalt voor de 22-jarige centrumspits naar verluidt zo’n 30 miljoen euro.

Cunha belandde in 2017 vanuit Brazilië bij het Zwitserse FC Sion. Een jaar later verkaste de tiener voor 15 miljoen euro naar Leipzig. Daar plukte Hertha Berlijn hem in 2020 weg voor 18 miljoen euro. Afgelopen seizoen scoorde hij acht keer in 28 matchen (plus zeven assists).

Foto: REUTERS

Cunha speelde deze zomer mee op de Olympische Spelen, waar hij drie keer raak trof in vijf matchen, onder meer in de gewonnen fiinale tegen Spanje (2-1 na verlengingen).

Bij Atletico wordt Cunha teamgenoot van Yannick Carrasco. Hij is de vierde zomeraanwinst van de Colchoneros na de Franse doelman Benjamin Lecomte, flankspeler Marcos Paulo en middenvelder Rodrigo De Paul.