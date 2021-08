Antwerp maakt van Pierre Dwomoh (Genk) de duurste 17-jarige ooit in België

Alle akkoorden op zak. Als hij vandaag zijn medische keuring doorkomt, neemt Antwerp Pierre Dwomoh over van Genk. De middenvelder wordt zo de duurste Belgische 17-jarige ooit.

Pierre Dwomoh: een naam als een klok voor internationale scouts. Het lijstje topclubs dat de voorbije twee jaar naar zijn diensten gehengeld heeft, is indrukwekkend. AC Milan en Manchester City waren deze zomer het concreetst, vorig jaar drong Juventus aan, daarnaast waren er Dortmund en Inter. Maar de 17-jarige ranke en technisch sterke middenvelder van ­Racing Genk blijft nog even in België. Zijn nieuwe bestemming: de Bosuil. Antwerp is erin geslaagd die grote ­namen de loef af te steken. De Bel­gische youngster met Ghanese roots, die opgroeide in Mechelen en ook in de jeugd van Anderlecht speelde, zette zijn zinnen op de Great Old.

Foto: BELGA

De transfer is opvallend, omdat ­Dwomoh de duurste 17-jarige Belg ooit wordt. Antwerp legt zo’n 2 ­miljoen euro voor hem op tafel. ­Lukaku, Doku, Vranckx… brachten nog meer op, maar waren al 18. ­Dwomoh werd deze zomer pas 17. Het zegt alles over zijn talent. Genk was rotsvast overtuigd van zijn potentieel en nam hem op amper 15-jarige leeftijd op in de A-kern. Twee jaar geleden debuteerde hij onder Felice Mazzu in een oefenpot tegen Termien. Hij ­maakte meteen indruk en scoorde. ­Vorig jaar debuteerde hij onder John van den Brom ook in de competitie. Hij werd de op een na jongste speler ooit in de Jupiler Pro League, na Anthony Limbombe. De jongen met het rugnummer 80 - een ode aan zijn idool Ronaldinho - viel in tegen Kortrijk en Zulte Waregem. Daar stopte het ­echter. Na onder meer een incident met beloftecoach Hans Somers werd hij in februari uit de A-kern gezet. ­Nadien kwam hij niet meer in actie. Er bleek iets gebroken en een oplossing was noodzakelijk.

Veelvoud opbrengen

Genk hoopte ondanks zijn moeilijke situatie op de jackpot, aangezien ­onder meer Milan en City interesse toonden. Met een transfersom van om en bij de 2 miljoen (plus een ­percentage op de doorverkoop) kan het niet klagen.

Voor Antwerp is het overigens de ­eerste keer dat het zoveel geld op tafel legt voor een tiener. Maar het idee ­erachter is simpel. Als de ­­Bel­gische jeugdinternational op termijn doorbreekt, kan hij nog een veelvoud opbrengen. Intussen moet hij tonen dat het voor jongeren mogelijk is om door te breken bij Antwerp. Het is nu alleen nog wachten op de medische tests vooraleer hij zijn handtekening onder een contract van minstens vier jaar zet en de transfer geofficialiseerd wordt.