Zo betaalde Chelsea de transfer van Romelu Lukaku (en hield het zelfs nog wat geld over)

Chelsea trok onlangs de geldbuidel flink open om Romelu Lukaku terug te halen naar Stamford Bridge. The Blues betaalden maar liefst 115 miljoen euro voor de Rode Duivel. Geloof het of niet: ondanks die zeer hoge transfersom maakt Chelsea deze zomer (voorlopig) geen verlies. Met de verkoop van verdediger Davide Zappacosta is de balans positief geworden.

Chelsea haalde behalve Lukaku ook Marcus Bettinelli binnen, al betaalde het daarvoor geen cent aan Fulham. De uitgaven komen dus op 115 miljoen euro te staan. Daartegenover staan echter enkele uitgaande transfers: Tammy Abraham trok voor 40 miljoen euro naar AS Roma, en ook Fikayo Tomori (AC Milan, 29,2 miljoen euro) en Marc Guehi (Crystal Palace, 23,3 miljoen euro) lieten de kassa stevig rinkelen.

Daarnaast zijn er ook de minder lucratieve transfers van Olivier Giroud, Valentino Livramento, Victor Moses, Lewis Bate, Myles Peart-Harris en tot slot Davide Zappacosta die wat extra geld in het laatje brachten. Daarmee komt Chelsea op een totaal van 116,3 miljoen euro aan inkomsten. Het geld waarmee Lukaku gehaald werd, is dus al terugverdiend. En Chelsea houdt zelfs wat extra over.