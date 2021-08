Het ‘coronamedicijn’ dat je maar beter niet gebruikt: “Je bent geen paard of koe. Stop ermee!”

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA ziet zich genoodzaakt om in te gaan tegen een populaire complottheorie die Amerikanen dezer dagen aanzet om het middel ivermectine te gebruiken. Nogal logisch: dat medicijn is eigenlijk een ontwormingsmiddel… voor paarden en koeien. “Dit medicijn gebruiken is te gek voor woorden. Doe dat alstublieft niet”, klinkt het.