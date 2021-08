OnlyFans draait beslissing om porno te bannen terug: “We hebben de nodige garanties verkregen”

OnlyFans, een platform waar creators video’s, foto’s en andere content tegen betaling kunnen aanbieden, gaat de beslissing om porno en andere seksueel getinte content te verbieden terugdraaien. Dat meldt het bedrijf op Twitter.

OnlyFans is een apart sociaal netwerk. In se is het een platform waar particulieren (creators heten ze in het jargon) onder meer foto’s en video’s tegen betaling aanbieden via abonnementen. Je vindt er yoga-tutorials, fitnessinstructeurs en professionele koks die je uitleggen hoe je een perfecte chocoladesouflé maakt, maar het leeuwendeel van de site bestaat voornamelijk uit seksuele expliciete content.

Het aangekondigde verbod sloeg in als een bom onder creators. Mede door de pandemie boomde het platform als nooit tevoren, ook was het voor sekswerkers een manier om ondanks corona alsnog inkomsten te hebben .Er zijn ongeveer twee miljoen creators die OnlyFans gebruiken, en zeker 130 miljoen betalende ’fans’. Van die twee miljoen verdienen zo’n 16.000 daar meer dan 50.000 dollar (42.750 euro) per jaar aan.

Vanwege de aangekondigde ban hadden veel creators hun account al ‘opgeschoond’, maar dat is nu een maat voor niets. “We hebben de nodige garanties gekregen om onze diverse gemeenschap te blijven steunen en hebben de geplande beleidswijziging van 1 oktober opgeschort.” Het is niet duidelijk wat het bedrijf bedoelt met de ‘nodige garanties’, maar vermoedelijk doelen ze daarmee op het conflict met enkele betalingspartners van de site. In een interview met Bloomberg eerder deze week verklaarde de oprichter van het platform, Timothy Stokely, dat drie grootbanken - Bank of New York Mellon, Metro Bank en JPMorgan Chase - alle transacties weigerden die ook maar iets te maken hadden met OnlyFans. Dat bracht de liquiditeit van het bedrijf in gevaar, vandaar het voorgesteld verbod op porno. “We hadden geen keuze”, zei Stokely toen. Kennelijk zijn die grootbanken over hun schroom en schaamte heen en willen ze alsnog zaken doen met OnlyFans en slaat het platform creators en hun vaak zeer pikante content niet in de ban.

