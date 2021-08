De droomloting van Noa Lang in de Champions League: “Man City, PSG en Ajax! En daarna doorgaan!”

Donderdag kent Club Brugge de tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. Noa Lang heeft zo zijn voorkeur: “Manchester City, PSG en Ajax. En dan overwinteren.”

“City is gewoon een hele goeie ploeg onder Pep Guardiola”, aldus Lang op de website van Club Brugge. “Ze spelen heel goed voetbal en het is een hele mooie uitdaging om ons daarmee te meten.”

Uit de tweede pot zou hij graag Paris Saint-Germain zien komen. “Dat spreekt voor zich. Dan speel je tegen Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria, Verratti, Ramos, .. moet ik nog doorgaan?”

Ook de keuze voor Ajax lag snel vast. “Het is mijn ex-club, natuurlijk zou ik dat echt heel leuk vinden. Als we een loting zouden hebben zoals ik het wil, dan hebben we onze supporters echt wel nodig. Tegen Beerschot en zelfs met een half stadion merkte je meteen al het verschil.”

Hoe hij de kansen dan inschat? “Het is toch leuker als je tegen hele goeie tegenstanders speelt, dan weet je of je je daaraan kan meten. Natuurlijk is het wel moeilijk om door te stoten, maar het is Champions League, niks is makkelijk. Dit is mijn droomloting en dat verandert niks aan mijn doelstelling om te overwinteren in de Champions League.”