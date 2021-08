Hackers lekken bewakingsbeelden van Iraanse gevangenis waar VUB-professor Djalali zit opgesloten: cipiers gaan er zelfs met elkaar op de vuist

Een hackerscollectief heeft een zestiental video’s vrijgegeven die door beveiligingscamera’s werden gemaakt in de Evin-gevangenis in Teheran. In die gevangenis zitten politieke gevangenen, mensen die tot de LGBTQ-gemeenschap behoren, en veroordeelden met een dubbele of buitenlandse nationaliteit. In Evin zit ook VUB-professor Ahmadreza Djalali, die ter door werd veroordeeld voor spionage. De beelden die werden gelekt, tonen de gruwel binnen de gevangenismuren, waar zelfs de cipiers met elkaar op de vuist gaan.

“De Evin-gevangenis is een smet van schande op de zwarte tulband en witte baard van president Raisi”, aldus de hackers, die hun boodschap plots toonden in de controlekamer van de gevangenis in de Iraanse hoofdstad. Het collectief Edalat-e Ali was binnengedrongen in het beveiligingssysteem van Evin en kon verschillende filmpjes van mishandelingen, verwaarlozing en vechtpartijen bemachtigen. Op de beelden is onder meer te zien hoe gevangenen door de gang worden gesleept of een pak slaag krijgen, of aan hun lot worden overgelaten als ze het niet meer aankunnen.

“De beelden zijn een pijnlijke herinnering aan de straffeloosheid die in Iran heerst”, aldus Amnesty International die volgens hun website de mishandeling en verwaarlozing in de gevangenis al jaren aanklaagt. De ngo analyseerde de zestien gelekte video’s en spreekt over “schokkend bewijs van afranselingen, seksuele intimidatie en opzettelijke verwaarlozing en mishandeling van mensen die medische hulp nodig hebben.” Volgens Amnesty International bevestigen de beelden de “chronische overbevolking en eenzame opsluiting in wrede en inhumane omstandigheden”.

Intussen heeft het hoofd van het Iraanse gevangeniswezen, Mohammad Mehdi Haj-Mohammadi, zijn publieke excuses aangeboden. “Ik neem alle verantwoordelijkheid van zo’n onaanvaardbaar gedrag op mij”, schreef de man dinsdag op Twitter. “Ik beloof dat ik er alles aan zal doen om te vermijden dat dergelijke bittere gebeurtenissen zich herhalen.” Haj-Mohammadi beloofde ook dat hij de daders “streng” zal straffen.