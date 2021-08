Griekse premier geeft fouten toe bij bestrijding bosbranden

De Griekse overheid had meer kunnen doen bij de bestrijding van de bosbranden die het land deze zomer hebben geteisterd. Dat heeft premier Kyriakos Mitsotakis woensdag toegegeven in het Griekse parlement.

Volgend jaar zullen er meer blusvliegtuigen worden ontplooid. Bovendien komt er een nieuwe autoriteit die de inzet van de hulpdiensten beter moet coördineren.

“We waren goed voorbereid, maar niet goed genoeg om met dit fenomeen om te gaan”, aldus Mitsotakis. De eerste minister verzekerde dat er “tot het laatste detail” naar fouten zal worden gezocht zodat die niet zouden worden herhaald.

Het evacuatiesysteem waarbij bewoners via sms worden gewaarschuwd, heeft er toe bijgedragen dat er geen slachtoffers zijn gevallen, aldus Mitsotakis.

Sinds begin augustus braken in Griekenland gemiddeld zestig branden per dag uit. Deze zomer alleen werd meer dan 100.000 hectare aan bos en struikgewas in de as gelegd.