Water van kerncentrale Fukushima wordt via pijpleiding in oceaan geloosd

Het water dat zich nu nog in de kerncentrale van Fukushima bevindt, zal via een ondergrondse pijpleiding in de oceaan geloosd worden. Dat heeft uitbater Tepco gemeld.

De overheid besliste in april om vanaf 2023 afvalwater van de ramp in Fukushima van 10 jaar geleden in de zee te lozen. Het gaat om meer dan 1 miljoen ton aan vervuild water, dat onder meer gebruikt werd om de reactor van de kerncentrale mee te koelen. Het vervuilde koelwater zit, net als vervuild grond- en regenwater, momenteel in meer dan duizend enorme opslagtanks.

De overheid beloofde wel om het radioactief afvalwater eerst te behandelen. Het water werd al verschillende keren gefilterd om het te zuiveren van het grootste deel van de radioactieve stoffen. De radioactieve isotoop tritium kan echter niet verwijderd worden met de bestaande technieken.

Vissers en landbouwers in Fukushima zijn niet te spreken over de oplossing voor het water. Ze vrezen dat het lozen van het water het imago van hun producten bij de consumenten nog meer zal schaden.

Pijpleiding

Tepco meldt woensdag dat het water via een ondergrondse leiding met een diameter van 2,5 meter ongeveer een kilometer van de kust in de oceaan geloosd zal worden. De bouw van de pijpleiding begint tegen maart volgend jaar.

Op deze manier wil Tepco vermijden dat het water terugkeert naar de kust, aldus directeur Akiro Ono. De uitbater van de kerncentrale zal later nog in detail uitleggen welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen zodat de reputatie van de visvangst en andere activiteiten in de regio niet geschaad wordt.

Tepco zegt ook bereid te zijn om compensaties te betalen indien er toch imagoschade zou zijn. Daarnaast staat het bedrijf open voor inspecties van het internationaal atoomagentschap (AIEA). Dat had in april positief gereageerd op de beslissing om het water in de zee te lozen.

