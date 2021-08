Roept Martinez vandaag nieuwe Duivels op?

Roberto Martinez maakt vandaag om 12 uur zijn selectie bekend voor het drieluik tegen Letland, Tsjechië en Wit-Rusland in de WK-voorronde. De kans is groot dat de bondscoach geen beroep kan doen op Doku (hamstrings), De Bruyne (enkel), Mertens (revalidatie schouder) en Chadli (hamstrings). Martinez zal die vier spelers mogelijk wel oproepen om ze maandag door de medische staf van de Rode Duivels te laten keuren, maar of ze speelklaar geraken is een groot vraagteken. Doku speelt alvast Europees niet mee met Rennes en blijft wellicht ook komend weekend tegen Angers aan de kant. Van Vertonghen en Castagne is er beter nieuws. Zij zijn weer speelklaar. Er wordt een brede selectie verwacht, met ook Sambi Lokonga, Verschaeren, De Ketelaere en Vanheusden naast nog één of meerdere nieuwe namen.