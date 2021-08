Nu zelfs inval bij 3M: wat hangt bedrijf boven het hoofd na illegale lozing van giftige stoffen?

Zwijndrecht -

De milieu-inspectie is woensdagmorgen samen met experten van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) én het Agentschap Zorg en Gezondheid binnengevallen op de site van 3M in Zwijndrecht. Aanleiding daarvoor is het lozen van de stof FBSA zonder vergunning. Donderdag volgen er mogelijk al maatregelen.