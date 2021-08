Hein Vanhaezebrouck zet puntjes op de i in aanloop naar return tegen Rakow: “Al die tendentieuze commentaren, vind ik echt ongelooflijk”

Gent -

De Buffalo’s nemen het donderdagavond op tegen Rakow Czestochowa. Na de ongelukkige 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd, wacht er Gent nog een flinke klus om de poorten van de groepsfase in de Conference League open te beuken. Maar coach Hein Vanhaezebrouck besteedde tijdens zijn persbabbel ook opvallend veel aandacht aan de kritiek op het Gentse transferbeleid en keek daarbij ook in de richting van de eigen fans: “Ik ben echt verbaasd in welke richting de teneur verder gaat. Hoe men altijd aanvalt. En dat komt ook van binnen onze eigen club.”