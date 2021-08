Wie kent deze onbekende man?

De federale politie is op zoek naar de identiteit van een onbekende man die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Hij werd bewusteloos aangetroffen in Sint-Pieters-Woluwe.

Op donderdag 19 augustus 2021 omstreeks 08.00 uur werd de bewusteloze man aangetroffen in de Emile Lainelaan, in het Park van Woluwe, in Sint-Pieters-Woluwe.

Deze man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en kon tot op heden nog niet geïdentificeerd worden.

De man is tussen de 55 en 60 jaar oud. Hij is 1m75 lang en normaal gebouwd. Hij heeft blauwe ogen, grijs haar en is kalend.

Op het moment van aantreffen droeg hij een witte T-shirt, een zwarte jas van het merk “Zara”, blauwe loopschoenen en een blauwe pet. Hij droeg een zilveren/gouden armband en een halsketting met 2 hangers; de letter “A” en een plaatje met de letter “W”. Hij was eveneens in het bezit van 3 sleutels.

Wie hem kent wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0 of te mailen naar opsporingen@police.belgium.