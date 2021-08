Acties lijken onvermijdelijk bij Brussels Airlines na “dovemansgesprek”

/ Zaventem - Nieuw overleg bij Brussels Airlines over de werkdruk van het cabinepersoneel is woensdag op niets uitgedraaid. Daarmee lijken nieuwe acties bij de luchtvaartmaatschappij onvermijdelijk, mogelijk volgende week. Maar een staking is niet aan de orde: de vakbonden herhalen dat ze de reizigers niet willen treffen.

De bonden bij Brussels Airlines dienden maandag een stakingsaanzegging in, nadat een verzoeningspoging over de werkdruk van het cabinepersoneel mislukt was. Woensdag volgde er nog een overlegronde, maar ook die leverde niet veel resultaat op, zo werd bij de vakbonden vernomen.

Zij zullen de komende dagen hun achterban informeren. Maar de kans is groot dat het na een pamflettenactie en een stiptheidsactie eerder, tot nieuwe acties komt. Het zullen vermoedelijk “creatieve acties” zijn, om “visibiliteit te creëren”, klinkt het. Het is niet de bedoeling over te gaan tot staking.

“De standpunten lagen te ver uit elkaar om tot een akkoord te komen”, aldus Tim Roelandt van de liberale vakbond ACLVB. Volgens hem deden de bonden verschillende voorstellen rond de rusttijden en de planning, maar “kan of wil het management daar niet aan tegemoetkomen”.

Paul Buekenhout van de christelijke vakbond ACV Puls heeft het zelfs over een “dovemansgesprek”. “We hadden gehoopt minstens een beetje vooruit te gaan, maar we bewegen geen meter.”

De bonden klagen de volgens hen te hoge werkdruk voor het cabinepersoneel al enkele weken aan. “Door een aantal wijzigingen in de manier van plannen, krijgen ze alsmaar zwaardere werkroosters die niet de hele zomer vol te houden zijn”, klonk het begin augustus. De directie kondigde al een aantal maatregelen aan, maar die zijn volgens de bonden niet structureel genoeg.

