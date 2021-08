Nieuwe regels in Europese bekers geven drie keer meer kans op strafschoppen dan voorheen

De Europese voetbalbond heeft zijn reglementen in de Europese bekers aangepast. Vanaf dit seizoen tellen de op verplaatsing gescoorde doelpunten in geval van een gelijk aantal doelpunten na twee wedstrijden niet meer dubbel. Dat blijft niet zonder gevolgen.

In vergelijking met voorheen zijn er in de voorronden al dubbel zoveel wedstrijden op verlengingen en strafschoppen geëindigd. Vorig seizoen is geen vergelijkingspunt, want dan werden de meeste voorrondeduels door corona in één wedstrijd afgewerkt. In het seizoen 2019-2020 eindigden in de drie voorronden van de Champions en Europa League acht wedstrijden op verlengingen en zes op strafschoppen. Een seizoen eerder waren dat er weer acht op verlengingen en vijf op strafschoppen. In het huidige seizoen zijn dat er negen op verlengingen en liefst veertien op strafschoppen. Dat betekent dat dubbel zoveel terugmatchen na 90 minuten nog niet beslist zijn. Het aantal tweede duels met verlengingen is met ruim dertig procent toegenomen. De kans op strafschoppen is zelfs bijna verdrievoudigd in vergelijking met voorheen.

Er zijn na de toevoeging van de Conference League nu wel drie Europese bekers, maar het aantal voorrondeduels is in vergelijking met voorheen niet toegenomen.