Porno mag toch blijven op OnlyFans, maar videomakers én abonnees zijn intussen vertrokken: “Enorme schade toegebracht”

Een u-bocht van jewelste. Een kleine week geleden nog kondigde OnlyFans aan “seksueel expliciet materiaal” in de ban te slaan, maar nu ziet het bedrijf af van die beslissing. Tijdens de pandemie ontplofte OnlyFans dankzij dat pikante materiaal, ook konden heel wat sekswerkers er een inkomen mee generen. “Zeker is dat de aankondiging niet strategisch was, dit heeft hen enorme schade toegebracht.” Intussen kreeg concurrent Fansly zoveel nieuwe gebruikers dat hun servers om de haverklap uitvielen.