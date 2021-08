Leerkracht Gentse school verdacht van grensoverschrijdend gedrag: “Hij gaf lessen seksueel tintje”

Gent - Een leraar Latijn van het Sint-Pietersinstituut in Gent is preventief geschorst na klachten over vermeend grensoverschrijdend gedrag. Hij zou zijn lessen een seksueel tintje hebben gegeven, onder meer met erg erotische poëzie.

De leerkracht Latijn geeft al meer dan 20 jaar les in het Sint-Pietersinstituut in Gent en volgens verschillende ingewijden zijn de klachten over grensoverschrijdend gedrag niet nieuw. “Al jaren gebruikt hij bijvoorbeeld wel erg erotische poëzie in zijn lessen, ook bij kinderen jongeren dan 16 jaar”, klinkt het in de wandelgangen van de school.

Het bleef al die jaren bij geroddel over de man. Tot eind vorig schooljaar. “De directie kreeg in mei signalen van verschillende leerlingen en ouders over grensoverschrijdend gedrag. Maar het gaat niet over aanranding”, zegt Wim Piryns, voorzitter van het schoolbestuur van het Sint-Pietersinstituut. “Er is beslist om hem onmiddellijk preventief te schorsen. Een tuchtcommissie van de school onderzoekt de zaak.”

Als de leraar, die net als de school al een advocaat onder de arm nam, schuldig wordt bevonden, kan hij nog in beroep gaan. Pas als iemand klacht indient bij de politie, kan deze zaak ook een gerechtelijk staartje krijgen.

Verliefd

Ondanks de ernstige beschuldigingen zijn heel wat mensen ook lovend over de leerkracht Latijn. “Hij was iemand die niet helemaal volgens het boekje lesgaf, maar zeker vroeger stond hij altijd klaar voor de school. En ja, het was zeker in zijn jonge jaren een erg knappe man waar heel wat leerlingen verliefd op waren. Wie dan eens slechte punten krijgt, durft al eens te roddelen.”