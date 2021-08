Poolse tegenstander van AA Gent vol vertrouwen voor cruciale return: “Willen bewijzen wat we in onze mars hebben”

Gent - Voor Rakow Czestachowa is de partij in de Ghelamco Arena één van de belangrijkste in de clubgeschiedenis. Het team van coach Papszun staat op de rand van de groepsfase van de Conference League. En dat zou voor de club die vijf jaar geleden in derde klasse aantrad natuurlijk een onvoorstelbare stunt betekenen.

“We hebben het voordeel na de heenwedstrijd en qua vertrouwen zit het wel goed maar we willen ook op het veld bewijzen wat we in onze mars hebben”, aldus een zelfzekere Rakow-coach Papszun. De voormalige leerkracht houdt trouwens ook ernstig rekening met verleningen: “En zelfs strafschoppen zijn een realistische optie. Maar dat is in deze fase bij elke Europese return het geval.”

De meegereisde Poolse media polste ook naar het economische belang van deze wedstrijd voor Rakow. “Of Gent meer druk zal voelen omdat ze vorig seizoen 20 miljoen euro minder omzet hadden? Dat is ons jaarbudget (lacht). Wij voelen in elk geval geen verpletterende druk maar willen vooral de sportieve uitdaging aangaan. We presteerden al beter dan verwacht maar de groepsfase halen, zou een enorme bonus zijn voor onze fans.”

“Uiteraard is geld belangrijk in het profvoetbal. De groepsfase halen zou ook voor ons een stevige duw in de rug zijn want dan kunnen we misschien ook meer transfers realiseren. Momenteel kampen we toch met enkele blessures, dus het zou fijn zijn om wat meer keuze te hebben”, aldus nog Papszun die met zijn team ook genoot van een competitievrij weekend. “Maar we hebben keihard getraind om nog te schaven aan enkele elementen.”

Tactisch liet de Poolse coach niet in zijn kaart kijken en hield hij bewust alle opties open: “We kunnen zowel hoog druk zetten als op de tegenaanval speculeren. En door onze uitgangspositie hebben we een comfortabele situatie. We zullen zien wat er op het veld gebeurt. We voelen ons in elk geval klaar om deze partij tot een goed einde te brengen.”

Ook voor Rakow-middenvelder Patryk Kun wordt het duel in Gent eentje met een bijzonder tintje: “Dit is mijn honderdste match voor Rakow. Dat is een mooie mijlpaal. En zeker met zo’n grote inzet. Hopelijk kunnen we dit op een fijne manier vieren, met de kwalificatie voor de groepsfase. Maar het wordt een lastige match want Gent is een sterke tegenstander. We willen zoals altijd ons eigen voetbal ontwikkelen. Maar we moeten vooral een vroeg tegendoelpunt proberen te vermijden.”