Cristiano Ronaldo blesseert arm op training en is onzeker voor tweede competitiematch van Juventus

Blijft Cristiano Ronaldo (36) bij Juventus of niet? De Portugees verliet woensdag de training van Juventus met een armblessure en is onzeker voor de wedstrijd van zaterdag tegen Empoli. Het speculeren kan opnieuw beginnen.

Ronaldo blesseerde woensdag op training zijn rechterarm na een duel met Alex Sandro. Hij werd buiten het veld begeleid door leden van het medische team van Juve. Hij is onzeker voor de wedstrijd tegen Empoli zaterdag.

Ronaldo startte dit weekend op de bank voor de Serie A-opener in Udinese. De Portugees viel wel in en scoorde in de extra tijd. De winnende treffer werd afgekeurd door de VAR voor een voorafgaande overtreding.

Ronaldo heeft nog een contract tot eind juni 2022 bij Juventus.