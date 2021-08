Leerling-piloot springt uit vliegtuig, instructeur kan toestel veilig aan grond zetten

Hulpdensten hebben woensdagochtend op het strand van Biscarosse, in het Franse departement van de Landes, een 32-jarige leerling-piloot teruggevonden. Ze waren sinds dinsdag naar de man op zoek. Tijdens een vlucht sprong hij uit het vliegtuig nadat hij eerst had geprobeerd om de Piper in zee te laten neerstorten.

Het gerecht heeft woensdag een onderzoek geopend nadat een klein passagiersvliegtuig een dag eerder een noodlanding had moeten maken op een strand in Biscarosse. Dat zegt het parket van Mont-de-Marsan.

Het toestel, een Piper, landde dinsdag rond 17.30 uur op een strand in een militair gebied. Aan boord van het toestel zaten oorspronkelijk een vlieginstructeur en zijn leerling. Die laatste viel, in nog duistere omstandigheden, in zee. De instructeur slaagde er wel in om veilig te landen.

Volgens het parket had de leerling-piloot zijn suïcidale intenties kenbaar gemaakt aan de instructeur, zo meldt het parket.

Uit de eerste elementen van het onderzoek, ook ondersteund door de getuigenis van de instructeur, blijkt dat de leerling-piloot het toestel in zee wou doen neerstorten. De leerling liet het vliegtuig rechtsomkeer maken, waarop de instructeur de controle overnam en een noodlanding besliste in te zetten. Ondanks de pogingen om de situatie te kalmeren, sprong de leerling-piloot vanop een vijftigtal meter hoogte uit de cockpit in het water.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.