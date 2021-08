Voormalig gouverneur van New York Cuomo verliest Emmy Award

Voormalig gouverneur van de staat New York Andrew Cuomo moet zijn Emmy Award inleveren. Cuomo trad maandag af, nadat uit een officieel onderzoek was gebleken dat hij jarenlang vrouwen seksueel heeft lastiggevallen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de International Academy, de organisatie die de prijs uitreikt, dinsdag besloten “zijn naam en elke referentie dat hij de prijs heeft gekregen” uit de annalen te wissen.

Cuomo kreeg de prestigieuze televisieprijs voor zijn televisieoptredens aan het begin van de coronapandemie. Terwijl de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump verwarring zaaide met tegenstrijdige boodschappen en lange tijd de ernst van de situatie ontkende, sprak Cuomo van meet af aan duidelijke taal en legde hij de moeilijke beslissingen die hij nam helder uit aan de inwoners van zijn staat. Dat maakte Cuomo zo populair dat hij zelfs als mogelijke presidentskandidaat werd genoemd.

Begin deze maand bleek echter uit een onderzoek van het openbaar ministerie dat Cuomo, die sinds 2010 drie keer werd verkozen, tussen 2013 en 2020 elf vrouwen seksueel heeft lastiggevallen. Daarbij ging het om seksuele intimidatie, ongewenst en ongepast betasten, kussen en knuffelen en om opmerkingen die vermeende slachtoffers “diep vernederend, ongemakkelijk, aanstootgevend of ongepast” noemden. Het ging voornamelijk om medewerkers van de gouverneur. Een van hen heeft intussen een strafklacht ingediend.

Cuomo ontkende aanvankelijk iets verkeerds te hebben gedaan, maar gaf uiteindelijk toch toe fouten te hebben gemaakt. “Maar ik heb nooit de intentie gehad een vrouw respectloos te behandelen”, voegde hij daar aan toe. Bij zijn aftreden maandag had hij het over “mediatieke heisa” die hij als “onrechtvaardig, onfair en onleefbaar” bestempelde. “De waarheid zal aan het licht komen; daar ben ik van overtuigd.”

Cuomo’s opvolger Kathy Hochul werd dinsdag beëdigd als de 57ste gouverneur van New York. Ze is de eerste vrouw in die functie. Ze gaf aan dat haar prioriteit ligt bij het herstel van het vertrouwen bij de burgers van New York, een nauwelijks verhulde sneer naar de in ongenade gevallen Cuomo.

