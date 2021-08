14-jarige jongen gedood, man opgesloten in autokoffer, en drive-by shooting: explosie van extreem bendegeweld in Marseille beheerst Franse politiek

Het politieke gespreksonderwerp in Frankrijk is niet langer de strijd tegen corona. Wel de explosie van geweld in de op een na grootste stad van het land, Marseille. In minder dan twee maanden vielen er twaalf doden bij afrekeningen onder drugbendes. Het jongste slachtoffer is een 14-jarige jongen. De stad krijgt extra geld en steun. Voor president Macron, die Marseille een dezer dagen zal bezoeken, vormt de geweldsuitbarsting ook een bedreiging voor de presidentsverkiezingen volgend jaar.