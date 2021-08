30 jaar later voelt hij zich pas écht in zijn blootje gezet: man die op cover van ‘Nevermind’ prijkt, klaagt Nirvana aan

Als naakte baby op de cover van het legendarische Nirvana-album Nevermind ligt hij in meer dan 30 miljoen huiskamers. Maar dat is niet langer naar de zin van Spencer Elden, die ondertussen dertig is en zegt mentaal zwaar getekend te zijn door de ongeoorloofde blootstelling. De man klaagt de band aan voor seksuele uitbuiting van kinderen.