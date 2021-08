Vincent Kompany: “Als iemand penalty mist, is het mijn schuld”

Vorige week trapte Lior Refaelov de penalty om 4-3 te maken op de lat. Aangezien uitdoelpunten niet meer tellen is de kans reëel dat het vanavond tot strafschoppen komt. In vergelijking met voorheen zijn er in de voorronden al dubbel zoveel wedstrijden geëindigd op verlengingen en penalty’s.

Uiteraard trapt Refaelov er dan weer één. “Vorige week sliep ik niet goed”, zegt hij. “Ik speelde de penalty nog vaak af in mijn hoofd: enkele centimeters lager en hij was perfect. Maar goed, het was niet de eerste die ik miste. Ik kan de druk aan en doe de volgende keer weer mijn best.”

Anderlecht trainde alvast op strafschoppen. “Het is iets waar je kunt op trainen”, aldus Kompany. “Je kunt routines kweken, maar er zullen natuurlijk een aantal jongens moeten trappen. Ik heb een lijst in mijn hoofd en ik zal de trappers aanduiden. Dan neem je de druk weg bij die jongens. Al ze dan missen, is het mijn schuld en niet die van hen.”