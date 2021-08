België stopt met evacuaties uit Afghanistan

De federale regering heeft zopas besloten de evacuaties vanuit de luchthaven van Kaboel te beëindigen en dit gelet op de evoluerende situatie in Afghanistan en in overeenstemming met andere Europese partners.

Vandaag, woensdag, werden nog 5 vluchten uitgevoerd tussen Kaboel en Islamabad. Maar de situatie in Kaboel wordt met het uur gevaarlijker. Woensdag nog is een bus beschoten die mensen was gaan ophalen die door ons land zouden geëvacueerd worden. Ook een bus met Nederlands werd urenlang tegengehouden door de taliban.

De federale regering heeft besloten de evacuaties vanuit de luchthaven van Kaboel te beëindigen, gelet op de evoluerende situatie in Afghanistan en in overeenstemming met andere Europese partners.



Vandaag werden nog 5 vluchten uitgevoerd tussen Kaboel en Islamabad. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) August 25, 2021

Woensdagavond om 21.30 uur (Belgische tijd) zijn alle medewerkers van operatie Red Kite en de geëvacueerden dan verzameld in Islamabad. België zal de komende dagen de repatriëring van de geëvacueerden en het contingent van Operatie Red Kite naar ons land verderzetten. Maar nieuwe evacuaties vanuit Kaboel zelf komen er niet meer.

Donderdag om 9.30 uur, geven premier Alexander De Croo (Open VLD), vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR), minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op een persconferentie meer details over de resultaten van deze evacuatiefase en de volgende stappen.