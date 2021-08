‘Pensioensplit’ en 20 effectief gewerkte jaren voor je minimumpensioen krijgt: CD&V en Open VLD leggen eigen plannen al op tafel, nog voor pensioenminister Lalieux zelf

Pensioenminister Karine Lalieux (PS) heeft nog niets op tafel gegooid, maar het pensioendebat is al helemaal vertrokken. Eerst Open VLD en nu CD&V komen in sneltempo met hun eigen voorstellen op de proppen om de rekening betaald te krijgen. Zij willen beiden minstens twintig effectief gewerkte jaren om aanspraak te maken op het minimumpensioen. “Nog even geduld”, reageert het kabinet Lalieux. “Dit is een zeer gevoelig thema.”