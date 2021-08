Anderlecht staat voor dwingende opdracht: Vitesse uitschakelen voor het prestige, de poen en het plezier

We gaan (nog) niet dramatiseren. Na de gekke 3-3 in Brussel maakt Anderlecht nog altijd een behoorlijke tot goede kans om de poules van de Conference League te halen. Winnen op Vitesse volstaat. Maar toch: een Europese uitschakeling zou een domper van jewelste zijn. Vincent Kompany, de spelers en het bestuur staan op scherp in Arnhem. Er zijn veel redenen waarom paars-wit moét doorgaan.