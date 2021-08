Club kruist de vingers voor Lang

Zijn niet-selectie voor Oranje – zelfs niet in de preselectie – drukt Noa Lang (22) nog eens met de neus op de feiten: op termijn ligt zijn horizon in een Europese topcompetitie. De Rotterdammer voelt zich goed in België, maar Club Brugge beseft dat een miljoenenbod tot de laatste dag van de transfermarkt niet uit te sluiten is. Kunnen ze hem dan nog tegenhouden?