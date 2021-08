Sowah wacht op visum, Wesley hoopt op Club

Club Brugge is in blijde verwachting van Kamal Sowah (21). De Ghanese recordaankoop van potentieel 10 miljoen euro wacht op zijn visum om zijn overgang vanuit Leicester te officialiseren. Ex-spits Wesley Moraes (24) hoopt van zijn kant dat hij bij Club een nieuwe start kan nemen. Van Aston Villa mag hij worden verhuurd.

Wesley vertrok in 2019 voor een toenmalig recordbedrag van 25 miljoen euro naar Aston Villa. Een zware knieblessure stuitte zijn ontwikkeling in de Premier League en op dit moment is de Braziliaanse spits op zoek naar een team dat hem kan huren. Zijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Club Brugge, maar het is maar de vraag of blauw-zwart zijn kampioenenmaker van 2018-2019 terug in de armen sluit. Er zijn twijfels over zijn fysieke paraatheid en het kostenplaatje is niet min. Bovendien heeft Club op dit moment drie spitsen op de bank of in de tribune – Bas Dost, Daniel Pérez en Youssouph Badji.

Wie alleszins naar Brugge komt, is Kamal Sowah (21). Club is rond met de speler en met Leicester City, maar het was gisteren wachten op een visum voor de Ghanees. Zodra dat in orde is, kan de overgang worden afgerond en aangekondigd. Dat gebeurt vermoedelijk eind deze week.

Deli op weg naar Troyes

Uitgaand beweegt er eveneens wat. Club was woensdag in gesprek met het Franse Troyes over een huur van Simon Deli. De club promoveerde vorig seizoen uit de Ligue 2 en is eigendom van de City Football Group, die ook Manchester City en het Belgische Lommel controleert. Sportief directeur van Troyes is François Vitali, ex-Cercle. Deli ligt nog onder contract tot 2022 en past niet meer in de plannen van Club. Hij is net als doelman Karlo Letica vrijgesteld van training.