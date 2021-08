Club Brugge hoopt op “aantrekkelijk en haalbare” loting in Champions League

De spelers van Club Brugge verzamelen vandaag om 18 uur om live de loting van de Champions League te volgen. De tijd dat ze op aantrekkelijke tegenstanders hoopten, is voorbij. Nu hopen ze op “aantrekkelijk en haalbaar”. “We gaan de steun van het publiek nodig hebben.”

Vorig seizoen kwam Charles De Ketelaere enkele centimeters tekort om Club Brugge in Rome naar de 1/8ste finales van de Champions League te schieten. Anderlecht en AA Gent zijn de enige Belgische clubs die al tot de laatste zestien van Europa konden doorstoten. De spelers van Club geloven dat blauw-zwart de volgende zal zijn. “Ik heb het gevoel dat het erin zit, maar het hangt van verschillende factoren af”, zegt Simon Mignolet. “Van de loting, van details.”

Anders dan vorig seizoen zijn er nu wel toeschouwers toegelaten. “Als we een loting hebben zoals ik het wil, tegen Manchester City, PSG en Ajax, hebben we onze supporters echt wel nodig”, zegt Noa Lang. “Tegen Beerschot en zelfs met een halfleeg stadion merkte je al meteen het verschil.”

Club Brugge kan in pot 4 een loodzware groep treffen. Maar pot 1 herbergt met Sporting uit Portugal en de Franse kampioen Lille ook enkele meer haalbare kaarten. In de loop van de avond zou het speelschema bekend moeten geraken. De eerste speeldag is op 14 en 15 september. De eerste twee uit elke groep stoten door naar de 1/8ste finales, de derde plaatst zich voor de Europa League.

Club is al zeker van een startpremie van 15,64 miljoen euro en ontvangt 2,8 miljoen euro per zege en 930.000 euro per gelijkspel. Kwalificatie voor de 1/8ste finales levert 9,6 miljoen euro op.