1,6 miljoen Moderna-vaccins teruggetrokken in Japan na meldingen over vervuiling: “Vreemde materie in flesjes”

In Japan zijn ongeveer 1,6 miljoen doses van het coronavaccin van het Amerikaanse Moderna teruggetrokken na meldingen over vervuilingen in de flesjes met het vaccin.

Meerdere Japanse vaccinatiecentra hadden gemeld dat flesjes met het vaccin “vreemde materie” bevatten, berichten Japanse media. Het ministerie van Gezondheid heeft daarop beslist ongeveer 1,6 miljoen dosissen terug te trekken. Het zegt te proberen de gevolgen voor de Japanse vaccinatiecampagne tot een minimum te beperken.

Het Amerikaanse bedrijf Moderna bevestigt dat het “meerdere klachten” ontving over “zwevende deeltjes” in vaccinflacons die in Japan werden verdeeld, maar zegt dat het “geen problemen met de veiligheid of werkzaamheid” heeft gevonden in verband met die meldingen.

“Het bedrijf onderzoekt de meldingen en blijft zich inzetten voor een transparante en snelle samenwerking met zijn partner, Takeda (dat instaat voor de distributie van het vaccin in Japan, red.), en regulatoren om potentiële bezorgdheden aan te pakken”, verklaarde een woordvoerder van Moderna aan Nikkei.

Volgens de woordvoerder denkt Moderna dat een “productieprobleem” in een fabriek in Spanje aan de oorzaak ligt. Het vaccinlot in kwestie en twee aangrenzende loten zijn in de wacht gezet “uit overvloed van voorzichtigheid”, aldus de woordvoerder.

Het Japanse ministerie van Gezondheid heeft het gebruik van Moderna-vaccins uit andere loten niet gestopt, omdat het die wel veilig acht.